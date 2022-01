Quirinale: Renzi, 'prima mossa al centrodestra, ma su Berlusconi stanno facendo tattica' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Non tocca a me, la volta scorsa giocammo un ruolo ma stavolta i numeri non li ho più io, non noi, non da soli. La prima mossa tocca al centrodestra". Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino5 parlando del Quirinale. "Nel centrodestra mi sembra ci sia un pò di confusione, c'è nebbia in campo. Vediamo nei prossimi giorni, l'importane che sia un presidente, una donna o un uomo, che garantisca l'Italia per gli anni che verranno", ha spiegato il leader di Iv che poi ha aggiunto: "Io ho sempre avuto un buon rapporto con Berlusconi ma credo non sia una possibilità in campo. Credo che lo sappia Berlusconi, lo sappia Salvini. stanno facendo tattica nel centrodestra". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Non tocca a me, la volta scorsa giocammo un ruolo ma stavolta i numeri non li ho più io, non noi, non da soli. Latocca al". Lo ha detto Matteoa Mattino5 parlando del. "Nelmi sembra ci sia un pò di confusione, c'è nebbia in campo. Vediamo nei prossimi giorni, l'importane che sia un presidente, una donna o un uomo, che garantisca l'Italia per gli anni che verranno", ha spiegato il leader di Iv che poi ha aggiunto: "Io ho sempre avuto un buon rapporto conma credo non sia una possibilità in campo. Credo che lo sappia, lo sappia Salvini.nel". ...

