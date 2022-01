Quirinale | Nyt | “Draghi presidente potrà estendere periodo d’oro Italia”

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 gennaio 2022) Endorsement del New York Times per Marioalpremier ha stabilizzato la politicana, fatto passare di moda il populismo, rassicurato i mercati internazionali. Ha trasformato un Paese il cui caos politico era stato spesso oggetto di scherno in un Paese leader in Europa e offerto aglini un rinnovato senso di orgoglio, scrive il quotidiano americano, precisando che come, “ildi un’insolitamente unita politicana anche oltre al suo mandato” a Palazzo Chigi. Sedovesse diventare, dicono i suoi sostenitori, i partiti politici potrebbero aprire la strada a un nuovo ...