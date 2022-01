Quirinale | Nyt | “Draghi presidente potrà estendere periodo d’oro Italia”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Endorsement del New York Times per Marioalpremier ha stabilizzato la politicana, fatto passare di moda il populismo, rassicurato i mercati internazionali. Ha trasformato un Paese il cui caos politico era stato spesso oggetto di scherno in un Paese leader in Europa e offerto aglini un rinnovato senso di orgoglio, scrive il quotidiano americano, precisando che come, “ildi un’insolitamente unita politicana anche oltre al suo mandato” a Palazzo Chigi. Sedovesse diventare, dicono i suoi sostenitori, i partiti politici potrebbero aprire la strada a un nuovo governo ...

"Con lui presidenza più muscolare, invece che altri sette mesi altri sette anni" Endorsement del New York Times per Mario Draghi al. Draghi premier ha stabilizzato la politica italiana, fatto passare di moda il populismo, rassicurato i mercati internazionali. Ha trasformato un Paese il cui caos politico era stato spesso ..."L'UCRAINA COME LA CRISI DI CUBA" Tra Covid ein Italia sembra quasi non attecchire sul fronte dell'informazione (e pure nella coscienza ... ecco che dalla Russia, spiega il, vi sarebbe la ...Endorsement del New York Times per Mario Draghi al Quirinale. Draghi premier ha stabilizzato la politica italiana, fatto passare di moda il populismo, rassicurato i mercati internazionali. Ha trasform ...Il 7 dicembre del 2021 scrivevo del Patto del Quirinale tra Francia e Italia (qui: se dai tedeschi ci difenderanno i francesi chi ci difenderà dai francesi) sottolineando che uno dei suoi motivi ispir ...