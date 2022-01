Quirinale, Meloni: “Se Berlusconi rinuncia il centrodestra ha diritto di proposta, Draghi né al Colle né a Palazzo Chigi” (Di martedì 18 gennaio 2022) La leader di Fratelli d’Italia a “Porta a porta”: «Giovedì il Cavaliere farà una verifica dei numeri e avrà le idee più chiare» Leggi su lastampa (Di martedì 18 gennaio 2022) La leader di Fratelli d’Italia a “Porta a porta”: «Giovedì il Cavaliere farà una verifica dei numeri e avrà le idee più chiare»

Advertising

ItaliaViva : La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non ri… - pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - NicolaPorro : ?? Il Cav candidato al Colle, i dubbi di Salvini e Meloni, i due Paesi che snobbano le mascherine all’aperto. Questo… - stefarussnaples : RT @Solegiallorosso: Dice che Meloni e Salvini avrebbero la persona giusta per il #Quirinale in alternativa a #Berlusconi ... quelli che a… - infoitinterno : #FLASH# QUIRINALE: MELONI, GIOVEDÌ VERIFICA NUMERI CAV POI IDEE PIÙ CHIARE -