Quirinale, Meloni: “Se Berlusconi rinuncia il centrodestra ha diritto di proposta, Draghi né al Colle né a Palazzo Chigi” (Di martedì 18 gennaio 2022) La leader di Fratelli d’Italia a “Porta a porta”: «Giovedì il Cavaliere farà una verifica dei numeri e avrà le idee più chiare» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 gennaio 2022) La leader di Fratelli d’Italia a “Porta a porta”: «Giovedì il Cavaliere farà una verifica dei numeri e avrà le idee più chiare»

Advertising

ItaliaViva : La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non ri… - fattoquotidiano : Quirinale, il centrodestra in cerca di alternative a Berlusconi. Meloni: “Ho un nome in testa”. Ma l’ex premier non… - Corriere : Il piano di Salvini per il Quirinale: da Casellati a Casini, i nomi. Ma Meloni avverte: decidiamo insieme - NemNemecsek : RT @ItaliaViva: La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non rischieran… - GazzettinoL : Quirinale, Meloni: intollerabile se positivi al Covid non votano -