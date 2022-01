(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "La mia candidatura ha un senso simbolico, di una persona che ha sempre indicato nellala salvezza dell'Italia.che purtroppo è oggetto di una congiura e che oggi va difesa più che mai". Paolo, classe 1936, è il giurista, magistrato ed accademico indicato da una parte dei componenti del gruppo Misto come candidato alla carica didella Repubblica. Al momento è l'unicoche con certezza lunedì prossimo verrà scritto sulle schede dai 41 grandi elettori che l'hanno scelto: "Li ringrazio, è una cosa che mi gratifica. Ma io non mi, sono al, ho 86 anni. Ma sono a ...

Roma, 18 gen (Adnkronos) – "La mia candidatura ha un senso simbolico, di una persona che ha sempre indicato nella Costituzione la salvezza dell'Italia. Costituzione che purtroppo è oggetto di una congiura e che oggi va difesa più che mai". Paolo Maddalena si è battuto contro la finanza e le privatizzazioni in ...