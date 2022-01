Quirinale, l’alternativa di Meloni: «Anche senza Berlusconi il centrodestra farà la sua proposta» (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuano a muoversi gli equilibri del centrodestra sulla partita del Quirinale. Dopo settimane in cui la candidatura di Silvio Berlusconi sembrava granitica ora comincia ad affiorare qualche crepa. Vittorio Sgarbi, telefonista dell’operazione scoiattolo, ha annunciato nel pomeriggio che al momento è tutto fermo – ipotesi non confermata dall’ex premier, che starebbe invece continuando con le telefonate. Dagli alleati intanto arrivano i primi segnali che con o senza Berlusconi, il centrodestra è comunque pronto a presentare un unico candidato. A ribadirlo è stata Anche Giorgia Meloni durante le registrazioni di Porta a Porta: «Io penso che se Anche Berlusconi scegliesse di non concorrere e dovesse rinunciare, comunque ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuano a muoversi gli equilibri delsulla partita del. Dopo settimane in cui la candidatura di Silviosembrava granitica ora comincia ad affiorare qualche crepa. Vittorio Sgarbi, telefonista dell’operazione scoiattolo, ha annunciato nel pomeriggio che al momento è tutto fermo – ipotesi non confermata dall’ex premier, che starebbe invece continuando con le telefonate. Dagli alleati intanto arrivano i primi segnali che con o, ilè comunque pronto a presentare un unico candidato. A ribadirlo è stataGiorgiadurante le registrazioni di Porta a Porta: «Io penso che sescegliesse di non concorrere e dovesse rinunciare, comunque ...

