Quirinale, il centrodestra: "Se negativi votino anche quelli con la febbre" (Di martedì 18 gennaio 2022) Mancano ormai solo pochi giorni al via delle elezioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Tutti i partiti sono alle prese con le strategie per vincere la difficile partita del Colle, ma ancora non è chiaro in quanti potranno effettivamente recarsi alla Camera Segui su affaritaliani.it

