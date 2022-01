Quirinale, il centrodestra in cerca di alternative a Berlusconi. Meloni: “Ho un nome in testa”. Ma l’ex premier non ha ancora rinunciato (Di martedì 18 gennaio 2022) L’operazione Scoiattolo per “Silvio Berlusconi presidente” si è bloccata intorno alle 2 del pomeriggio, pochi giorni dopo essere stata lanciata con tanto di annunci e chiamate a tutti i parlamentari disponibili in circolazione: a fermarla è stato il suo esponente più attivo Vittorio Sgarbi che, in diretta su Radio 1, ha rivelato l’amarezza del Cavaliere. “L’operazione è bloccata”, ha detto. “Berlusconi è triste”. E ancora, ha aggiunto, “la situazione è disperata”. Ora “starà pensando a una strada d’uscita onorevole”. Ma anche se la caccia ha subito una battuta d’arresto, non vuol dire che l’ex premier abbia rinunciato alla sua corsa o almeno al ruolo di quello che vuole a tutti i costi dare le carte. A dirlo e confermarlo è stato lui stesso, poco dopo aver sentito le dichiarazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) L’operazione Scoiattolo per “Silviopresidente” si è bloccata intorno alle 2 del pomeriggio, pochi giorni dopo essere stata lanciata con tanto di annunci e chiamate a tutti i parlamentari disponibili in circolazione: a fermarla è stato il suo esponente più attivo Vittorio Sgarbi che, in diretta su Radio 1, ha rivelato l’amarezza del Cavaliere. “L’operazione è bloccata”, ha detto. “è triste”. E, ha aggiunto, “la situazione è disperata”. Ora “starà pensando a una strada d’uscita onorevole”. Ma anche se la caccia ha subito una battuta d’arresto, non vuol dire cheabbiaalla sua corsa o almeno al ruolo di quello che vuole a tutti i costi dare le carte. A dirlo e confermarlo è stato lui stesso, poco dopo aver sentito le dichiarazioni di ...

