Quirinale: Giani, 'Grande onore rappresentare la Toscana come Grande Elettore' (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gen. - (Adnkronos) - "Sono stato nominato dal Consiglio regionale della Toscana Grande Elettore per l'elezione del presidente della Repubblica insieme ad Antonio Mazzeo e Marco Landi. È un Grande onore rappresentare la Toscana in un momento cruciale per tutto il nostro Paese". Lo afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gen. - (Adnkronos) - "Sono stato nominato dal Consiglio regionale dellaper l'elezione del presidente della Repubblica insieme ad Antonio Mazzeo e Marco Landi. È unlain un momento cruciale per tutto il nostro Paese". Lo afferma il presidente della, Eugenio

Advertising

qn_lanazione : Sono Giani, Mazzeo e Landi i tre elettori della #Toscana che andranno a #Roma per le consultazioni che porteranno… - SIENANEWS : Quirinale: Giani, Mazzeo e Landi sono i tre delegati della Toscana.. - CorriereToscano : Tre uomini i grandi elettori della Regione Toscana. Una rosa bianca per David Sassoli - News_24it : FIRENZE - 'Sono stato nominato dal Consiglio regionale della Toscana grande elettore per l’elezione del Presidente… - FirenzePost : Elezioni Quirinale: Giani, Mazzeo e Landi Grandi Elettori della Toscana -