Quirinale | Fratoianni SI | “Berlusconi ha demolito la cultura del Paese | proposta indecente per ragioni politiche”

"La storia politica di Berlusconi è quella di chi ha demolito la cultura del Paese, contribuendo a far credere che tutto è merce di scambio. La sua proposta è indecente per ragioni politiche". Così il deputato di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, fuori da Montecitorio. "Oggi leggiamo che quella candidatura si indebolisce ma non bisogna abbassare la guardia – continua – Operazione scoiattolo terminata? Se la candidatura di Berlusconi non c'è più è un punto in favore per il Paese". Secondo Fratoianni, in ogni caso, prima di un dialogo "c'è bisogno di una proposta". Parlando di nomi non nasconde di apprezzare quello di Liliana Segre, ma specifica, "ci sono anche ...

