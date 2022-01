Quirinale, Berlusconi a un passo dalla rinuncia? L’ex premier: «Non ho ancora deciso, ma sono ottimista» (Di martedì 18 gennaio 2022) La caccia ai voti dei Grandi elettori per l’elezione al Quirinale di Silvio Berlusconi si è «fermata oggettivamente» secondo Vittorio Sgarbi. Ma lui, ufficialmente, non molla ancora: ai parlamentari di Forza Italia che per tutto il giorno gli hanno telefonato per sapere se ci fossero novità, Berlusconi avrebbe risposto: «Non ho deciso, ma sono molto ottimista. Non deluderò chi mi ha dato fiducia». Diversi esponenti azzurri hanno raccontato alle agenzie di stampa che L’ex premier ha ripreso a fare una serie di telefonate ai parlamentari per capire la loro disponibilità di fronte ad una sua candidatura. Tra gli ascoltati ci sarebbero anche i governatori di Forza Italia. Quella ormai nota come operazione scoiattolo rischia di essere ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) La caccia ai voti dei Grandi elettori per l’elezione aldi Silviosi è «fermata oggettivamente» secondo Vittorio Sgarbi. Ma lui, ufficialmente, non molla: ai parlamentari di Forza Italia che per tutto il giorno gli hanno telefonato per sapere se ci fossero novità,avrebbe risposto: «Non ho, mamolto. Non deluderò chi mi ha dato fiducia». Diversi esponenti azzurri hanno raccontato alle agenzie di stampa cheha ripreso a fare una serie di telefonate ai parlamentari per capire la loro disponibilità di fronte ad una sua candidatura. Tra gli ascoltati ci sarebbero anche i governatori di Forza Italia. Quella ormai nota come operazione scoiattolo rischia di essere ...

fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - petergomezblog : Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla di… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - Vince7914 : Silvio Berlusconi se vuole. Andare al. Quirinale deve fare una cosa sola garantire qualche sedia ai 5s tipo di maio… - DossiCarla : RT @polato_maurizio: Berlusconi, fine del sogno Quirinale? Stop all’operazione ‘scoiattolo’, il Cav. valuta “una via d’uscita onorevole” ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Berlusconi Non deluderò chi mi ha dato fiducia, Berlusconi ottimista sul Quirinale Silvio Berlusconi è 'ottimista' e sulla sua corsa al Quirinale rassicura che non deluderà chi gli ha dato fiducia. È quanto il leader azzurro avrebbe condiviso con diversi parlamentari che, dopo le sirene ...

Quirinale: Meloni, FdI vuole fare sua parte e ha proposta "Io penso che se anche Berlusconi scegliesse di non concorrere e dovesse rinunciare, penso che comunque il centrodestra abbia diritto e dovere di avanzare una proposta e anche FdI intende fare la sua parte. Noi contiamo il ...

Quirinale, Berlusconi ancora avanti ma in ansia per i numeri. Salvini si smarca Il Sole 24 ORE Meloni: "Se Berlusconi rinuncia il centrodestra ha diritto e dovere di fare una proposta" La presidente di Fratelli d'Italia: con la coalizione "ci vedremo giovedì e credo che quel giorno noi avremo le idee più chiare, io ho in mente un uomo e una donna". Draghi? "Né al Colle né a Chigi" ...

Quirinale, Meloni: per la prima volta, centrodestra può giocare da king maker La leader di Fratelli d'Italia: "Oggi il nome emerso è quello di Berlusconi. Lui sostiene che ci siano altre persone pronte a sostenere la sua candidatura, è la verifica che dovremo fare. Nel vertice ...

Silvioè 'ottimista' e sulla sua corsa alrassicura che non deluderà chi gli ha dato fiducia. È quanto il leader azzurro avrebbe condiviso con diversi parlamentari che, dopo le sirene ..."Io penso che se anchescegliesse di non concorrere e dovesse rinunciare, penso che comunque il centrodestra abbia diritto e dovere di avanzare una proposta e anche FdI intende fare la sua parte. Noi contiamo il ...La presidente di Fratelli d'Italia: con la coalizione "ci vedremo giovedì e credo che quel giorno noi avremo le idee più chiare, io ho in mente un uomo e una donna". Draghi? "Né al Colle né a Chigi" ...La leader di Fratelli d'Italia: "Oggi il nome emerso è quello di Berlusconi. Lui sostiene che ci siano altre persone pronte a sostenere la sua candidatura, è la verifica che dovremo fare. Nel vertice ...