Quirinale, altro che candidato del centrodestra: Berlusconi si ritirerà con l’ok della famiglia e del partito Mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) Il vertice nella casa romana da cui gli alleati dichiarano di uscire uniti è in realtà un bluff: alla fine sarà costretto a rinunciare perché non ci sono i numeri. Il Cavaliere deve però decidere la strategia e chi sostenere fra Draghi e Mattarella Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 18 gennaio 2022) Il vertice nella casa romana da cui gli alleati dichiarano di uscire uniti è in realtà un bluff: alla fine sarà costretto a rinunciare perché non ci sono i numeri. Il Cavaliere deve però decidere la strategia e chi sostenere fra Draghi e Mattarella

