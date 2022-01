Questo video della tennista Jakupovic è del 2020, non c’entra con i vaccini anti-Covid (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 17 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una tennista inginocchiata a terra, circondata da diverse persone. Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «Dalila Jakupovic spaventata» che «lascia la sua qualificazione agli Australian Open dopo un attacco di “tosse”». Il post prosegue in Questo modo: «Anche il giocatore britannico Liam Broady che ha perso la partita, ha detto che era “senza fiato”. L’australiano Bernard Tomic ha richiesto una sospensione medica a causa di difficoltà respiratorie. IL MONDO DELLO SPORT STA SUBENDO UN DURO COLPO. DOPO L’ONDATA DI VACCINAZIONI Covid A TAPPETO, NUMEROSI ATLETI, GIOVANI E SANI, STANNO SVILUPPANDO GRAVI PROBLEMATICHE DI UNICO COMUNE ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 17 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato unche mostra unainginocchiata a terra, circondata da diverse persone. Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «Dalilaspaventata» che «lascia la sua qualificazione agli Australian Open dopo un attacco di “tosse”». Il post prosegue inmodo: «Anche il giocatore britannico Liam Broady che ha perso la partita, ha detto che era “senza fiato”. L’australiano Bernard Tomic ha richiesto una sospensione medica a causa di difficoltà respiratorie. IL MONDO DELLO SPORT STA SUBENDO UN DURO COLPO. DOPO L’ONDATA DI VACCINAZIONIA TAPPETO, NUMEROSI ATLETI, GIOVANI E SANI, STANNO SVILUPPANDO GRAVI PROBLEMATICHE DI UNICO COMUNE ...

Advertising

GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - ale_dibattista : La morte di David Rossi è avvenuta per suicidio? Io ho molti dubbi al riguardo e torno a parlarne in questo video,… - Mov5Stelle : L'Italia in questo momento ha bisogno di un nuovo scostamento di bilancio che consenta di dare subito soldi alle im… - ludowskj : posso confermare che questo metodo funziona - Marica64075801 : RT @manueIferro: quando capirà che deve farsi crescere i ricci in questo modo -