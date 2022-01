Quel coro anti-Chelsea è omofobo, ora chi lo canta può essere perseguito (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - È un coro molto diffuso negli stadi inglesi quando gioca il Chelsea, un modo per insultare un club stabilmente ai vertici della Premier League e del calcio europeo. Ora "Chelsea rent boys", le cui parole alludono alla prostituzione maschile, è stato messo nel mirino dal Crown Prosecution Service (CPS): l'ufficio del pubblico ministero britannico lo ha definito come "un insulto omofobo", avvertendo che chi lo canta potrà essere perseguito per crimini d'odio. Il club londinese ha espresso soddisfazione per questa decisione e ha assicurato che continuerà a lavorare con la propria tifoseria e con la sezione LGBTQ+ "Chelsea Pride" per assicurare la massima inclusività attorno ai Blues. "Non esiteremo a procedere contro chiunque continui a usare ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - È unmolto diffuso negli stadi inglesi quando gioca il, un modo per insultare un club stabilmente ai vertici della Premier League e del calcio europeo. Ora "rent boys", le cui parole alludono alla prostituzione maschile, è stato messo nel mirino dal Crown Prosecution Service (CPS): l'ufficio del pubblico ministero britannico lo ha definito come "un insulto", avvertendo che chi lopotràper crimini d'odio. Il club londinese ha espresso soddisfazione per questa decisione e ha assicurato che continuerà a lavorare con la propria tifoseria e con la sezione LGBTQ+ "Pride" per assicurare la massima inclusività attorno ai Blues. "Non esiteremo a procedere contro chiunque continui a usare ...

