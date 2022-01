Quanti sono davvero i contagi in Italia: positivi tra gli 8 e i 16 milioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Quanto sono davvero i contagi in Italia? Mentre i numeri del bollettino registrano un rallentamento dei positivi e c’è chi comincia a parlare di plateau, Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul Corriere della Sera segnalano che se dall’1 al 15 gennaio i test hanno scoperto 2.381.081 positivi, i contagi reali potrebbero ammontare a un numero-monstre: tra gli 8 e i 16 milioni totali. Il calcolo parte da un presupposto: il tasso di positività, cioè il numero di persone rilevate come positive a un test del tampone per il Coronavirus, in Italia non è mai stato così elevato. È arrivato al 15% mentre in passato si superava a fatica quota 5-6. Ma più il tasso di positività è alto, più ci sono ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Quantoin? Mentre i numeri del bollettino registrano un rallentamento deie c’è chi comincia a parlare di plateau, Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul Corriere della Sera segnalano che se dall’1 al 15 gennaio i test hanno scoperto 2.381.081, ireali potrebbero ammontare a un numero-monstre: tra gli 8 e i 16totali. Il calcolo parte da un presupposto: il tasso dità, cioè il numero di persone rilevate come positive a un test del tampone per il Coronavirus, innon è mai stato così elevato. È arrivato al 15% mentre in passato si superava a fatica quota 5-6. Ma più il tasso dità è alto, più ci...

