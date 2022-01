Quante vite ha salvato il Green pass in Italia: lo studio europeo sui certificati verdi (Di martedì 18 gennaio 2022) Mille e trecento vittime in meno e 2,1 miliardi di prodotto interno lordo in più. Oltre al 9,7% di incremento di vaccinati. Questo è il valore dell’introduzione del Green pass in Italia secondo uno studio sull’impatto dei certificati sanitari in Europa. Che confronta i dati effettivi con le simulazioni matematiche sull’evoluzione dell’epidemia. E che è firmato da Bary Pradelski, economista e professore associato al Centre National de la recherche scientifique di Parigi, oltre che membro dell’Oxford-Man Institute dell’Università di Oxford, e dal matematico Miquel Oliu-Barton dell’Università Paris-Dauphine. Lo studio, raccontato oggi in anteprima dal Corriere della Sera, spiega come l’entrata in vigore abbia stimolato le immunizzazioni: «I nostri modelli dicono che senza ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Mille e trecento vittime in meno e 2,1 miliardi di prodotto interno lordo in più. Oltre al 9,7% di incremento di vaccinati. Questo è il valore dell’introduzione delinsecondo unosull’impatto deisanitari in Europa. Che confronta i dati effettivi con le simulazioni matematiche sull’evoluzione dell’epidemia. E che è firmato da Bary Pradelski, economista e professore associato al Centre National de la recherche scientifique di Parigi, oltre che membro dell’Oxford-Man Institute dell’Università di Oxford, e dal matematico Miquel Oliu-Barton dell’Università Paris-Dauphine. Lo, raccontato oggi in anteprima dal Corriere della Sera, spiega come l’entrata in vigore abbia stimolato le immunizzazioni: «I nostri modelli dicono che senza ...

