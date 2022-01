Quando uscirà Manuel? Le parole di Lulù non lasciano dubbi (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 17 gennaio 2022 si sono susseguite molte emozioni. Kabir Bedi ha ricevuto una graditissima sorpresa in occasione del suo 76esimo compleanno dalla moglie Parveen Dusanj. La signora ha inviato a suo marito un filmato con parole molto dolci. Durante una pausa pubblicitaria è anche successo un altro evento, legato ad una confessione di Lucrezia Selassié che ha dichiarato Quando Manuel Bortuzzo abbandonerà definitivamente il reality show targato Mediaset. Momenti di paura per Manuel Il nuotatore ha vissuto dei momenti di paura, poco prima della diretta del GF Vip 6. Bortuzzo è infatti caduto mentre provava la seduta della doccia. Lucrezia è immediatamente intervenuta per aiutare il triestino provando anche il nuovo sedile cambiato dalla produzione del programma. ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 17 gennaio 2022 si sono susseguite molte emozioni. Kabir Bedi ha ricevuto una graditissima sorpresa in occasione del suo 76esimo compleanno dalla moglie Parveen Dusanj. La signora ha inviato a suo marito un filmato conmolto dolci. Durante una pausa pubblicitaria è anche successo un altro evento, legato ad una confessione di Lucrezia Selassié che ha dichiaratoBortuzzo abbandonerà definitivamente il reality show targato Mediaset. Momenti di paura perIl nuotatore ha vissuto dei momenti di paura, poco prima della diretta del GF Vip 6. Bortuzzo è infatti caduto mentre provava la seduta della doccia. Lucrezia è immediatamente intervenuta per aiutare il triestino provando anche il nuovo sedile cambiato dalla produzione del programma. ...

