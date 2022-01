Quando il Real Madrid pensava di avere un casinò al Bernabéu (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova casa del Real Madrid è quasi pronta ad affermarsi come uno tra gli impianti sportivi più all’avanguardia d’Europa. Inaugurato il 14 dicembre 1947, lo stadio Santiago Bernabéu è attualmente sottoposto a una straordinaria opera di restyling e di riqualificazione. I lavori di ristrutturazione dell’iconica sede calcistica sono iniziati nell’estate del 2019, costringendo i Blancos a disputare le gare casalinghe presso il piccolo Alfredo Di Stefano di Valdebebas a partire dal 1° marzo del 2020 (compresi i quarti di finale di UEFA Champions League contro il Liverpool). Dopo ben 560 giorni, le merengues sono tornate lo scorso settembre a giocare sul campo del leggendario stadio madrileno, in occasione della sfida della quarta giornata di Liga contro il Celta Vigo (vinta per 5 reti a 2). In attesa del completamento della ristrutturazione, la capienza ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova casa delè quasi pronta ad affermarsi come uno tra gli impianti sportivi più all’avanguardia d’Europa. Inaugurato il 14 dicembre 1947, lo stadio Santiago Bernabéu è attualmente sottoposto a una straordinaria opera di restyling e di riqualificazione. I lavori di ristrutturazione dell’iconica sede calcistica sono iniziati nell’estate del 2019, costringendo i Blancos a disputare le gare casalinghe presso il piccolo Alfredo Di Stefano di Valdebebas a partire dal 1° marzo del 2020 (compresi i quarti di finale di UEFA Champions League contro il Liverpool). Dopo ben 560 giorni, le merengues sono tornate lo scorso settembre a giocare sul campo del leggendario stadio madrileno, in occasione della sfida della quarta giornata di Liga contro il Celta Vigo (vinta per 5 reti a 2). In attesa del completamento della ristrutturazione, la capienza ...

Advertising

real_argutiae : RT @ilciccio67: Ma dire che le ultime due controverse decisioni arbitrali (rigore non dato all'atalanta e gol annullato al milan) sono pro… - StePicasso : RT @Rayo_Italia: È morto Paco Gento, uno dei più grandi calciatori spagnoli di tutti i tempi. Nel nostro articolo sulla stagione 1965-66 av… - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: È morto Paco Gento, uno dei più grandi calciatori spagnoli di tutti i tempi. Nel nostro articolo sulla stagione 1965-66 av… - celebrobeepsa : papà che esulta quando il tampone gli risulta di nuovo positivo my man he just like me for real - Rayo_Italia : È morto Paco Gento, uno dei più grandi calciatori spagnoli di tutti i tempi. Nel nostro articolo sulla stagione 196… -