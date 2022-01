Quale strategia al Fantacalcio? Come vincere senza bomber (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Fantacalcio 2021-2022 è ormai giunto al momento clou e i fantallenatori monitorano il mercato sperando nell’arrivo di potenziali sorprese o che non vengano ceduti i propri pupilli. L‘attenzione maggiore è sempre per gli attaccanti, reparto che prosciuga più crediti all’asta del Fantacalcio. Ha senso però puntare quei 200/250 crediti su 500 per campioni Come Vlahovic e Immobile? Non sempre, ecco vi proponiamo la strategia ottimale di un Fantacalcio senza bomber. La strategia classica per il Fantacalcio Solitamente i fantallenatori propendono per una strategia volta al risparmio tra portieri, difensori e centrocampisti (un po’ meno per questi ultimi). Ciò permette di avere abbastanza fantamilioni per comprare uno tra ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il2021-2022 è ormai giunto al momento clou e i fantallenatori monitorano il mercato sperando nell’arrivo di potenziali sorprese o che non vengano ceduti i propri pupilli. L‘attenzione maggiore è sempre per gli attaccanti, reparto che prosciuga più crediti all’asta del. Ha senso però puntare quei 200/250 crediti su 500 per campioniVlahovic e Immobile? Non sempre, ecco vi proponiamo laottimale di un. Laclassica per ilSolitamente i fantallenatori propendono per unavolta al risparmio tra portieri, difensori e centrocampisti (un po’ meno per questi ultimi). Ciò permette di avere abbastanza fantamilioni per comprare uno tra ...

Advertising

Fede_chan86 : Delia starà pure fingendo a detta di molti, ma i suoi modi mi piacciono molto di più di quelli di Soleil. A prescin… - Larisa40765958 : RT @MrSwing5: Il buon Capezzone, sempre contro la vile Strategia del'divide et impera', ogni forma discriminante e a difesa dei diritti di… - MrSwing5 : Il buon Capezzone, sempre contro la vile Strategia del'divide et impera', ogni forma discriminante e a difesa dei d… - MrSwing5 : @Capezzone @ImolaOggi @QRepubblica @strange_days_82 Il buon Capezzone, sempre contro la vile Strategia del'divide e… - DANIELA83337332 : @arabellara Siamo in guerra o no? Perché se ho capito bene i no-covid-vax vengono discriminati e ricattati sul pian… -