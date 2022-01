Puglia, il presidente della commissione regionale antimafia chiede pressione sul governo per potenziare gli organici delle forze dell’ordine Emiliano ringrazia Perrini (Di martedì 18 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: “Senza ‘soldati’ non si possono combattere guerre, figuriamoci vincerle! Per questo come componenti della commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia abbiamo presentato una mozione perché la Giunta regionale si faccia ‘portavoce, con il governo Nazionale e il Parlamento Italiano, dell’esigenza di aumentare le risorse umane necessarie a rinforzare l’organico investigativo e giudiziario al fine di avviare e concludere tempestivamente le indagini necessarie per la sicurezza delle comunità pugliesi e poter garantire un adeguato contrasto alla criminalità organizzata”. “Una necessità che è stata evidenziata anche dai prefetti e magistrati delle Procure pugliesi ... Leggi su noinotizie (Di martedì 18 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: “Senza ‘soldati’ non si possono combattere guerre, figuriamoci vincerle! Per questo come componentidi studio e d’inchiesta sul fenomenocriminalità organizzata inabbiamo presentato una mozione perché la Giuntasi faccia ‘portavoce, con ilNazionale e il Parlamento Italiano, dell’esigenza di aumentare le risorse umane necessarie a rinforzare l’organico investigativo e giudiziario al fine di avviare e concludere tempestivamente le indagini necessarie per la sicurezzacomunità pugliesi e poter garantire un adeguato contrasto alla criminalità organizzata”. “Una necessità che è stata evidenziata anche dai prefetti e magistratiProcure pugliesi ...

