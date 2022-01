Protesta di albergatori e ristoratori davanti al Senato | “Bollette raddoppiate Governo ci aiuti o tanti di noi chiuderanno come nel 2020”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Le imprese della ristorazione e della ricettività aderenti a Tin Italia hanno organizzato un flash mob a Roma, in piazza San Luigi Dei Francesi a Roma, per presentare “i conti al: ledel gas e della lucein un anno e le differenze con gli altri paesi”, usando l’hashtag #apertimavuoti. “Tra qualche giorno, con l’elezione del presidente della Repubblica, i nostri politici dimenticheranno la drammaticità della situazione in cui versa l’economia e si concentreranno solo sul Quirinale. Per questo – spiega Raffaele Madeo, presidente di Tni Italia – siamo qui a Roma, determinati, mossi dalla forza della disperazione, per cercare di ottenere dalun intervento urgente che possa aiutarci a tenere le nostre imprese aperte per un altro mese. Altrimenti le aziende del settore Horeca (ovvero ...

"Oggi siamo arrivati in 14 dell'associazione TNI di cuie ristoratori per attendere i senatori a Piazza San Luigi dei Francesi per discutere della nostra condizione. Siamo stati allontanati dalla polizia, dopo 1 anno e mezzo di vessazioni ..."Dopo Pitti Uomo chiuderemo gli alberghi di Firenze, non per una, ma per disperazione". Con il settore alberghiero in ginocchio dopo due anni di pandemia, ... L'ex presidente degli...'Parlamento e Governo non si stanno impegnando per le attivita' commerciali, non ci sono proroghe per cassa integrazione, ci vogliono crediti ...'Oggi siamo arrivati in 14 dell'associazione TNI di cui albergatori e ristoratori per attendere i senatori a Piazza San Luigi dei Francesi ...