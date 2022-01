Prima colazione: gli italiani tra cattive abitudini e buoni propositi (Di martedì 18 gennaio 2022) C'è chi è sempre di fretta e si limita a buttare giù un caffè veloce senza neppure sedersi a tavola, chi invece non rinuncia a un buon pasto appena sveglio e chi addirittura ha fatto della Prima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) C'è chi è sempre di fretta e si limita a buttare giù un caffè veloce senza neppure sedersi a tavola, chi invece non rinuncia a un buon pasto appena sveglio e chi addirittura ha fatto della...

Advertising

misspaperboat : Mi sono alzata tre ore fa per nutrire i gatti, ho fatto colazione e ho pensato di sfruttare le ore prima di andare… - massmelot : @dorinileonardo Avevo visto un servizio dal ritiro di una squdra che faceva il Tour. Prima delle tappe di montagna… - guerro_andrea : @QLexPipiens Stavo per vomitare la colazione! Forza Doc, che prima o poi il karma farà il suo corso. - pescarese73 : @Avv_Bianco_Nero @elosanul Eeehhh .. non mi mettere fame di prima mattina .. intanto vado a fare colazione in un ba… - Anticasta1404 : @LegaSalvini IL GAZZAETTINO CAZZARI VI PORTA LA PRIMA COLAZIONE MANGIME PER PECORE BEEEEEEEEE DI CORRUZIONE 249 M… -