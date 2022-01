Preoccupazione per il re e la regina di Svezia: droni avvistati sopra le residenze (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha destato Preoccupazione per il re e la regina di Svezia la presenza di alcuni droni, che sono stati avvistati mentre sorvolavano sia il Palazzo Reale di Stoccolma che il Palazzo di Drottningholm. Il Palazzo reale non ha ancora commentato la notizia e non è noto se i due monarchi si trovassero realmente all’interno di una delle due residenze. I Sovrani di Svezia sono attualmente positivi al Covid-19 e non possono allontanarsi dal luogo della quarantena. droni sorvolano le residenze del re e della regina di Svezia Il re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono lontani dagli occhi del pubblico da diverse settimane. La coppia reale, infatti, ha dichiarato il 4 gennaio di aver contratto ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha destatoper il re e ladila presenza di alcuni, che sono statimentre sorvolavano sia il Palazzo Reale di Stoccolma che il Palazzo di Drottningholm. Il Palazzo reale non ha ancora commentato la notizia e non è noto se i due monarchi si trovassero realmente all’interno di una delle due. I Sovrani disono attualmente positivi al Covid-19 e non possono allontanarsi dal luogo della quarantena.sorvolano ledel re e delladiIl re Carlo XVI Gustavo e laSilvia sono lontani dagli occhi del pubblico da diverse settimane. La coppia reale, infatti, ha dichiarato il 4 gennaio di aver contratto ...

Advertising

ItalyMFA : L’Italia condanna fermamente gli attacchi condotti nei pressi di Abu Dhabi contro obiettivi civili. Manifesta vicin… - SaveChildrenIT : Grande preoccupazione per la situazione a #Tonga. Oltre 80 mila persone potrebbero essere gravemente impattate dal… - Vera52834961 : RT @FPFabrizioPhD: Nei vaccini a mRNA non c'è nessuna sostanza/eccipiente che possa dare preoccupazione per genotossicità e cancerogenicità… - ITADubai : RT @ItalyMFA: L’Italia condanna fermamente gli attacchi condotti nei pressi di Abu Dhabi contro obiettivi civili. Manifesta vicinanza alle… - carrotsocks : @happylarents_ no amo anche io avevo questa preoccupazione ma no in teoria hai gli anticorpi per tipo cinque/sei me… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupazione per Covid: 'Un errore non vaccinarmi', l'appello del ristoratore Pietro Candela ricoverato in terapia intensiva ...30 - ricorda - abbiamo preparato il cenone per il 31 e la mattina mi sono recato in farmacia per ... I medici sono stati fantastici, la loro preoccupazione si vede negli occhi e anche nel modo di agire. ...

Canada e Uk inviano aiuti militari a Kiev. L'Europa aspetta L'Estonia, con Lituania, Lettonia e Polonia è tra i Paesi che intendono muoversi davvero per ... mentre gli altri europei non si spostano troppo dalle dichiarazioni di "profonda preoccupazione". ...

Turismo; Leodori - Corrado: "Preoccupazione per posti lavoro a rischio" | Newtuscia Italia NewTuscia Disoccupazione: come richiedere assegno Proprio le preoccupazioni per una situazione così abnorme della percentuale di disoccupati in Italia, ha peraltro indotto il governo Conte a mettere in campo una misura straordinaria come il Reddito d ...

Omicron, Pfizer: “Pillola antivirale Paxlovid mantiene efficacia contro variante” Variante Omicron. Primi dati sulla pillola antivirale di Pfizer. Secondo quanto comunicato dall’azienda oggi «i risultati di numerosi studi dimostrano che l’efficacia in vitro di nirmatrelvir», il pri ...

...30 - ricorda - abbiamo preparato il cenoneil 31 e la mattina mi sono recato in farmacia... I medici sono stati fantastici, la lorosi vede negli occhi e anche nel modo di agire. ...L'Estonia, con Lituania, Lettonia e Polonia è tra i Paesi che intendono muoversi davvero... mentre gli altri europei non si spostano troppo dalle dichiarazioni di "profonda". ...Proprio le preoccupazioni per una situazione così abnorme della percentuale di disoccupati in Italia, ha peraltro indotto il governo Conte a mettere in campo una misura straordinaria come il Reddito d ...Variante Omicron. Primi dati sulla pillola antivirale di Pfizer. Secondo quanto comunicato dall’azienda oggi «i risultati di numerosi studi dimostrano che l’efficacia in vitro di nirmatrelvir», il pri ...