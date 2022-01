Premio Grandenapoli | in gara le eccellenze partenopee del Food&Beverege

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 gennaio 2022) Torna il2021, alla II° attesa edizione, per premiare ledel settore Food&Beverege nel modo più semplice, ovvero attraverso la scelta dei consumatori più attenti ed esigenti. Così dopo il successo ottenuto lo scorso anno,.it rilancia e organizza per l’anno 2021 la seconda edizione del, con il quale intende offrire un riconoscimento alledi Napoli, spaziando tra alcune delle categorie che rientrano nel tanto amato mondo gastronomico ovvero: Agriturismi, Bar Caffè, Birrerie, Caseifici, Focaccerie, Gelaterie, Lounge Bar, Pasticcerie, Pizzerie, Pub, Risto pescherie, Ristoranti di carne, Ristoranti di pesce, Sushi, Take-away Pub, Trattorie, Ville per cerimonie, Vinerie. Votare è semplicissimo ed è ...