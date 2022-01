Premier League, arrivano le critiche di Conte: “Strano saltare le gare per infortuni” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se la Premier League decide di posticipare le partite per infortunio significa che forse dovrà cercare di fare un programma migliore e di ridurre il numero dei match”. Alla vigilia del recupero di campionato col Leicester, Antonio Conte ha parlato, in maniera anche molto forte, della discussa decisione della Lega inglese di accogliere la richiesta dell’Arsenal di rinviare, a causa delle troppe assenze nella propria rosa, la partita di domenica scorsa con il Tottenham: “Questa è stata la prima volta nella mia non breve esperienza nel calcio che ho visto posticipare una partita per infortuni. É molto Strano e sorprendente. La mia idea è che quando è possibile giocare bisogna farlo. Non si può rimandare le partite per infortuni, o per impegni in nazionale. ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se ladecide di posticipare le partite pero significa che forse dovrà cercare di fare un programma migliore e di ridurre il numero dei match”. Alla vigilia del recupero di campionato col Leicester, Antonioha parlato, in maniera anche molto forte, della discussa decisione della Lega inglese di accogliere la richiesta dell’Arsenal di rinviare, a causa delle troppe assenze nella propria rosa, la partita di domenica scorsa con il Tottenham: “Questa è stata la prima volta nella mia non breve esperienza nel calcio che ho visto posticipare una partita per. É moltoe sorprendente. La mia idea è che quando è possibile giocare bisogna farlo. Non si può rimandare le partite per, o per impegni in nazionale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Conte critica la Premier: "Strano saltare le gare per infortuni" "Se la Premier League decide di posticipare le partite per infortunio significa che forse dovrà cercare di fare un programma migliore e di ridurre il numero dei match". Alla vigilia del recupero di ...

Conte critica Premier, strano saltare gare per infortuni "Se la Premier League decide di posticipare le partite per infortunio significa che forse dovrà cercare di fare un programma migliore e di ridurre il numero dei match". Alla vigilia del recupero di ...

Conte deluso, attacco frontale alla Premier: “Sono solo scuse o ci raccontano qualcosa di stupido” Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia del match del suo Tottenham contro il Leicester si è lasciato andare ad uno sfogo ...

