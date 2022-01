Premier: Everton affida interim panchina a Ferguson (Di martedì 18 gennaio 2022) L'Everton ha affidato la panchina rimasta vuota dopo l'esonero di Rafa Benitez ad un suo ex giocatore, Duncan Ferguson, che ha avuto un incarico ad interim in attesa di una soluzione a lungo termine ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) L'hato larimasta vuota dopo l'esonero di Rafa Benitez ad un suo ex giocatore, Duncan, che ha avuto un incarico adin attesa di una soluzione a lungo termine ...

Premier: Everton affida interim panchina a Ferguson L'Everton prosegue spiegando che il nome del successore di Benitez sarà "annunciato a tempo debito". Dopo aver rinunciato a richiamare il ct del Belgio, Roberto Martinez, che li aveva guidati dal

Everton, Mourinho è il preferito della proprietà per il dopo Benitez: le ultime L’Everton, per il dopo Benitez, pensa seriamente a José Mourinho: il portoghese finora ha sempre rifiutato, ma resta il preferito Dopo l’esonero di Rafael Benitez l’Everton sta cercando il nuovo allen ...

