Prada ancora in crescita: nel 2021 sono 3.364 milioni i ricavi totali, +41% rispetto al 2020 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Gruppo Prada conferma il trend di robusta crescita anticipato durante il Capital Markets Day del 18 novembre scorso, chiudendo l’esercizio 2021 con un secondo semestre in forte miglioramento in termini di ricavi, margini e generazione di cassa. I ricavi totali del Gruppo per l’esercizio 2021 si attestano a euro 3.364 milioni, in crescita a cambi costanti del 41% rispetto al 2020 e dell’8% rispetto al 2019, grazie alla brillante performance del canale Retail. Le vendite dei negozi a gestione diretta, incluso l’e-commerce, mostrano nel secondo semestre un progresso a cambi costanti del 27% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 21% ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Gruppoconferma il trend di robustaanticipato durante il Capital Markets Day del 18 novembre scorso, chiudendo l’eserciziocon un secondo semestre in forte miglioramento in termini di, margini e generazione di cassa. Idel Gruppo per l’eserciziosi attestano a euro 3.364, ina cambi costanti del 41%ale dell’8%al 2019, grazie alla brillante performance del canale Retail. Le vendite dei negozi a gestione diretta, incluso l’e-commerce, mostrano nel secondo semestre un progresso a cambi costanti del 27%allo stesso periodo dele del 21% ...

Advertising

sunnyungi_ : io comunque sto ancora facendo la pazza perché Song Kang e hwang inyoup hanno fatto i testimonial per Prada, God bless you @Prada - carlyonlyforyou : RT @mr5miiths: Pensando ancora a questa regina con minidress Shein e tacco 5 di Prada. #Euphoria - MariaclaraPra : A parte che fa ridere vedere Mahmood ancora vestito da sfilata di Prada e Blanchito in maglietta, MICHELANGELO MI R… - la_tally_ : @weirdovery Io sto ancora urlando mentalmente, è stato tutto un'incatenarsi di botte di culo a partire dal fatto ch… - Its_LeviOsa__ : grazie ancora Prada per far pubblicare qualcosa a quest'uomo ????? -