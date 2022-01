Porsche Taycan Turbo S sarà la nuova safety-car del campionato di Formula E

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) La prima auto sportiva completamente elettrica dianche lacar dellaE, e debutterà in pista al round di apertura di stagione deldel mondo di monoposto elettriche il 28/29 gennaio a Diriyah, in Arabia Saudita. La “conversione” dellaS in unacar ha richiesto l’installazione di una gabbia di sicurezza e di sedili da corsa con cinture di sicurezza a sei punti, nonché di cablaggi per l’illuminazione speciale e del Marelli Logger System. Le luci lampeggianti sono state integrate nei paraurti. Il nuovo posto di guida del portoghese Bruno Correia, il pilota di lunga data della FIAcar, è stato anche ...