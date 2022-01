Ponte Lambro, via Ucelli di Nemi sopralluogo del Comune per fermare il degrado e ripristinare la sicurezza, ma il fine lavori è ancora lontano (Di martedì 18 gennaio 2022) L'edificio è oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti del quartiere per occupazioni abusive e abbandono di rifiuti; assessore Granelli: «Più tutela e dignità al quartiere» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 18 gennaio 2022) L'edificio è oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti del quartiere per occupazioni abusive e abbandono di rifiuti; assessore Granelli: «Più tutela e dignità al quartiere»

Napalm51 : @1936virgoIa27 Io ci vado a pagare le bollette, mi faccio mezza città, ho i vecchi amici in quella zona, ponte Lamb… - 28HABITX : RAGA PER I MILANESI come è PONTE LAMBRO come zona? - ASRomaFemminile : @sim0ne_piazzi “Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro” – Via Gerett al Lambro, 7 – Loc. Ponte Lambro (CO) - erbanotizie : Ponte Lambro, al via i lavori per il nuovo parcheggio sulla ferrovia - osv_angelo : @salines_simone esattamente questa. Per una settimana. Poi l'ho distrutta sulla ringhiera del ponte sul Lambro a Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Lambro MILANO. VIA UCELLI DI NEMI, SOPRALLUOGO PER METTERE IN SICUREZZA LO STUDENTATO ...2022 - L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha organizzato oggi un sopralluogo per definire le modalità di messa in sicurezza dell'edificio non completato di via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro. ...

Sicurezza. Via Ucelli di Nemi, sopralluogo per mettere in sicurezza lo studentato Assessore Granelli: "Più tutela e dignità al quartiere Ponte Lambro" L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha organizzato oggi un sopralluogo per definire le modalità di messa in sicurezza dell'edificio non completato di via Ucelli di Nemi a Ponte ...

Milano, primi passi per riavviare rigenerazione di Ponte Lambro Agenzia askanews MILANO. VIA UCELLI DI NEMI, SOPRALLUOGO PER METTERE IN SICUREZZA LO STUDENTATO (mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2022 – L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha organizzato oggi un sopralluogo per definire le modalità di messa in sicurezza dell’edificio non completato ...

Milano, primi passi per riavviare rigenerazione di Ponte Lambro Milano, 18 gen. (askanews) - Con lo sgombero e la pulizia dell'edificio, non completato, di via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro, che nel progetto originario di Renzo Piano era destinato a studentato, si ...

...2022 - L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha organizzato oggi un sopralluogo per definire le modalità di messa in sicurezza dell'edificio non completato di via Ucelli di Nemi a. ...Assessore Granelli: "Più tutela e dignità al quartiere" L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha organizzato oggi un sopralluogo per definire le modalità di messa in sicurezza dell'edificio non completato di via Ucelli di Nemi a...(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2022 – L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha organizzato oggi un sopralluogo per definire le modalità di messa in sicurezza dell’edificio non completato ...Milano, 18 gen. (askanews) - Con lo sgombero e la pulizia dell'edificio, non completato, di via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro, che nel progetto originario di Renzo Piano era destinato a studentato, si ...