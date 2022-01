Pomeriggio 5 | Raniakova su Delia | “Con Belli finirà e lo spero per lei | l’ho vista sofferente”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Katarina, ex moglie di Alex, ospite a5 ha speso parole di solidarietà nei confronti diDuran Nella puntata di oggi martedì 18 gennaio di5, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, si è parlato del Gf Vip 6 in particolare di Alexe diDuran. I due infatti hanno preso momentaneamente una pausa di riflessione a causa della “chimica artistica” nata tra l’attore e Soleil Sorge. Ad esprimere la propria opionione in merito a questa situazione, è stata Katarinaospitata dalla D’Urso poiché conosce molto bene suo (ex) marito. La bella modella slovacca ha inoltre speso parole di solidarietà per, attualmente reclusa nella casa. Le ...

So chi è lui, so tutto di lui ", ha svelato il direttore a5. Barbara D'Urso ha quindi ... Ma si è parlato anche dell'ex moglie di Alex Belli, Katarina, che in una recente ...Lo abbiamo mostrato anche in tv, a5, con Barbara D'Urso. Poi se un domani vorremo ... Si tratta di Mila Suarez e di Katarina, su di loro Delia è stata lapidaria: "Quello che non ...Alex Belli, la sua ex moglie a Pomeriggio Cinque avverte Delia Duran: "Non è amore, lascialo” E' terminata giusto poco fa una nuova puntata di Pomeriggio ...PERSONAGGI. Katarina Raniakova, prima moglie di Alex Belli: "Delia Duran sta soffrendo" Ospite in studio a Pomeriggio Cinque nella puntata di martedì 18 gennaio parla la modella ...