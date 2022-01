Pnrr, Colao “Già assegnati 9 miliardi per la digitalizzazione” (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ad aprile ho illustrato la visione strategica del governo e ho indicato le priorità del ministero: le infrastrutture digitali, il cloud della Pubblica Amministrazione, la cyber security e le competenze militari. Oggi sono passati 9 mesi e posso illustrare lo stato di avanzamento del nostro lavoro e i traguardi raggiunti nel nostro crono programma. A novembre la Commissione Europea ha diffuso la classifica dell'indice Desi facendoci passare dal 25esimo al 20esimo posto, è un dato incoraggiante, ma non soddisfacente, è un premio agli sforzi fatti sulla digitalizzazione, ma non basta, ci sprona a fare di più e meglio dove registriamo debolezze”. Così Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sull'attuazione del Pnrr. “Complessivamente per gli importi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ad aprile ho illustrato la visione strategica del governo e ho indicato le priorità del ministero: le infrastrutture digitali, il cloud della Pubblica Amministrazione, la cyber security e le competenze militari. Oggi sono passati 9 mesi e posso illustrare lo stato di avanzamento del nostro lavoro e i traguardi raggiunti nel nostro crono programma. A novembre la Commissione Europea ha diffuso la classifica dell'indice Desi facendoci passare dal 25esimo al 20esimo posto, è un dato incoraggiante, ma non soddisfacente, è un premio agli sforzi fatti sulla, ma non basta, ci sprona a fare di più e meglio dove registriamo debolezze”. Così Vittorio, ministro per l'Innovazione tecnologica, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sull'attuazione del. “Complessivamente per gli importi di ...

Advertising

raffaellapaita : In Commissione Trasporti per l’audizione in videoconferenza del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transiz… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pnrr, Colao “Già assegnati 9 miliardi per la digitalizzazione” -… - ItaliaNotizie24 : Pnrr, Colao “Già assegnati 9 miliardi per la digitalizzazione” - IlModeratoreWeb : Pnrr, Colao “Già assegnati 9 miliardi per la digitalizzazione” - - nestquotidiano : Pnrr, Colao “Già assegnati 9 miliardi per la digitalizzazione” -