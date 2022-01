Plantish, la start-up che stampa del salmone ma vegetale: presto anche mitili e crostacei per la salvaguardia degli oceani (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova start-up produce alimenti vegani che imitano i prodotti ittici in sapore, odore e… anche esteticamente. Tutto questo grazie all’utilizzo di una stampante 3D. Il nuovo salmone vegetale inventato dalla start-up Plantish – Computermagazine.itIl progresso tecnologico ha come primo obiettivo quello di facilitare la vita degli esseri umani e… non solo. Sono sempre più le invenzioni che permettono di rendere il pianeta Terra più vivibile per tutti i suoi abitanti (e intendo proprio tutti). Una delle ultime scoperte deriva proprio da una start-up che ha ben pensato di ricreare la perfetta copia dei prodotti ittici con l’utilizzo di una stampante 3D. L’innovazione però non si ferma qui. Plantish, la ... Leggi su computermagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova-up produce alimenti vegani che imitano i prodotti ittici in sapore, odore e…esteticamente. Tutto questo grazie all’utilizzo di unante 3D. Il nuovoinventato dalla-up– Computermagazine.itIl progresso tecnologico ha come primo obiettivo quello di facilitare la vitaesseri umani e… non solo. Sono sempre più le invenzioni che permettono di rendere il pianeta Terra più vivibile per tutti i suoi abitanti (e intendo proprio tutti). Una delle ultime scoperte deriva proprio da una-up che ha ben pensato di ricreare la perfetta copia dei prodotti ittici con l’utilizzo di unante 3D. L’innovazione però non si ferma qui., la ...

