Pilates | cos’è? Benefici ed esercizi della ginnastica che va oltre la tonificazione

Leggi su amica

(Di martedì 18 gennaio 2022) Annoiarsi durante una lezione diè quasi impossibile. Sarà per questo che questasul tappetino piace tanto a star come Jennifer Aniston, Kaia Gerber e Bella Hadid.il? Una disciplina che permette di ottenere innumerevoli, che vanno persinola. Fare, infatti, richiede un’assoluta padronanza del corpo,che tantissima concentrazione. Inventata da Joseph Hubertus, questaha l’obbiettivo di creare un equilibrio tra corpo, mente e spirito.a rafforzare e more i muscoli per creare fluidità e precisione nei movimenti. Il, però, non è un semplice ...