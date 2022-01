Piacenza | in carcere dopo aver picchiato la compagna | si toglie la vita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza carcere

Gazzetta del Sud

È accaduto in provincia di. Lo riporta la stampa locale. I carabinieri lo avevano ... Una volta giunto nelpiacentino della Novate l'uomo si è però tolto la vita impiccandosi nella sua ...L'uomo è stato processato nei giorni scorsi in tribunale a: il giudice aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia in. Alle Novate però il 26enne ha poi compiuto un gesto ...Un uomo tunisino di 26 anni si è tolto la vita dopo la condanna per maltrattamenti nei confronti della compagna. È accaduto in provincia di Piacenza. Lo riporta la stampa locale. I carabinieri lo avev ...Non sappiamo neppure il nome, ma aveva 22 anni, il ragazzo che si è suicidato ieri nel carcere di Brindisi. Era stato arrestato il giorno prima per resistenza a pubblico ufficiale.