Pfizer | “Pillola anti Covid mantiene efficacia contro variante Omicron”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Primi dati sullavirale diladi Sars-CoV-2. Secondo quanto comunicato dall’azienda oggi “i risultati di numerosi studi dimostrano che l’in vitro di nirmatrelvir”, il principale inibitore della proteasi del farmacoPaxlovid*, “viene mantenuta”. Nel loro insieme, questi studi in vitro suggeriscono che l’virale orale “ha il potenziale di mantenere concentrazioni plasmatiche molte volte superiori alla qutà necessaria per impedire la replicazione dinelle cellule”. “Siamo incoraggiati da questi risultati iniziali di laboratorio” afferma Mikael Dolsten, Chief ...

