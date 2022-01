Pewec | il dispositivo che crea elettricità dal mare | i test Enea-PoliTo

Leggi su fmag

(Di martedì 18 gennaio 2022)e Politecnico di Torino hanno messo a punto la versione 2.0 del, il convertitore di onde marine in energia elettrica per il Mediterraneo, dove le onde sono di piccola altezza e alta frequenza. Questo sistema low-cost di produzione di energia dalsi presenta particolarmente interessante per le tante piccole isole italiane non autosufficienti energeticamente. Il nuovo sistema galleggiante, simile a uno scafo di forma semicircolare da posizionare inaperto, è in grado di produrre energia elettrica sfruttando l’oscillazione delper effetto delle onde. Come funziona“Il2.0 presenta alcune migliorie tecnologiche rispetto alla versione precedente. Un prototipo in scala 1:25 è statoato presso la ...