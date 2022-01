Petizione per chiedere il pagamento degli arretrati di docenti e Ata. Oltre 11mila firme: “Non è giusto che a pagare siano sempre i precari” (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono più di 11mila le firme raccolte sulla piattaforma Change.org da Mariateresa Napoli, che ha lanciato una Petizione indirizzata ai Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia, per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati di docenti e personale ATA, dal momento che, come sottolineato nell’appello on-line “ci sono persone che lavorano da Settembre senza vedersi corrisposto ancora nulla”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono più dileraccolte sulla piattaforma Change.org da Mariateresa Napoli, che ha lanciato unaindirizzata ai Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia, perilstipendidie personale ATA, dal momento che, come sottolineato nell’appello on-line “ci sono persone che lavorano da Settembre senza vedersi corrisposto ancora nulla”. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Fico studia un sistema per evitare le schede segnate. Renzi: “Governo dei leader? Ha senso”… - 3_carpe : RT @LaVeritaWeb: Petizione della Ong cara alla sinistra per chiedere «misure alternative come i tamponi per permettere a chi non è vaccinat… - imysunto : @sempreiooo petizione per far salire le ultime - scrletw___ : RT @PidgeonMaddox: petizione per fare mettere i codini ad archie invece che rasarlo - stagliacollo : RT @Filomen30847137: #17gennaio Contro ogni #ObbligoVaccinale, Contro il #greenpass e per la fine dello Stato di Emergenza, Tutti Noi possi… -