Perché Milan-Spezia non sarà ripetuta | anche se l’arbitro Serra ha ammesso l’errore

Dopo le polemiche dovute all'errore arbitrale durante Milan-Spezia, diversi tifosi rossoneri si sono chiesti se è possibile ripetere la gara, ma in questo senso la risposta è negativa. Il gol annullato dall'arbitro Marco Serra a Messias avrebbe portato i rossoneri sul 2-1, ma la decisione di fermare l'azione per un fallo avvenuto su Rebic al limite dell'area di rigore, nella stessa azione che ha portato al tiro in porta del brasiliano, ha giocato un ruolo decisivo sull'esito finale, che ha condannato i rossoneri alla sconfitta dopo il gol dell'1-2 degli ospiti arrivato al 96?. La scelta dell'arbitro di far proseguire il gioco nonostante il fallo ai danni della squadra che sta facendo l'azione, rientra nelle facoltà del direttore di gara, nonostante quest'ultimo al termine della ...

