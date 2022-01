Per la Sueddeutsche «Toro scatenato» è il film sportivo più bello della storia del cinema (Di martedì 18 gennaio 2022) “Un film brutale”. In cui “le porte vengono sfondate, le teste vengono sfondate, le donne intimidite e terrorizzate, e sul ring i pugili prendono colpi su colpi, la testa di un pugile continua a scattare all’indietro, spesso è quella del personaggio principale, di Jake La Motta”. Per la Sueddeutsche Zeitung Toro scatenato è il miglior film sportivo della storia del cinema, per “la schiettezza con cui risponde alla domanda sul perché un pugile diventa un pugile”. Ci voleva giusto il ticket Scorsese-De Niro per battere “When We Were Kings”, il documentario sul leggendario duello tra Muhammad Ali e George Foreman che il giornale tedesco aveva piazzato al secondo posto di una lista zeppa di capolavori e qualche deviazione sul tema (“Il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) “Unbrutale”. In cui “le porte vengono sfondate, le teste vengono sfondate, le donne intimidite e terrorizzate, e sul ring i pugili prendono colpi su colpi, la testa di un pugile continua a scattare all’indietro, spesso è quella del personaggio principale, di Jake La Motta”. Per laZeitungè il migliordel, per “la schiettezza con cui risponde alla domanda sul perché un pugile diventa un pugile”. Ci voleva giusto il ticket Scorsese-De Niro per battere “When We Were Kings”, il documentario sul leggendario duello tra Muhammad Ali e George Foreman che il giornale tedesco aveva piazzato al secondo posto di una lista zeppa di capolavori e qualche deviazione sul tema (“Il ...

napolista : Per la Sueddeutsche «Toro scatenato» è il film sportivo più bello della storia del cinema Tra i migliori 22 c’è di… - zagreus39922475 : “Sueddeutsche Zeitung”: con Draghi nuovo Rinascimento italiano. Per il quotidiano tedesco si dovrebbe smettere di c… - castelPao : @andreafbr Sarà il mio algoritmo ma per esempio su Le Monde, El Pais o Süddeutsche Zeitung ne vedo di pezzi sul Cov… -