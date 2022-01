"Per il Quirinale il centrosinistra ha la maggioranza, poche chance per il Cav" (Di martedì 18 gennaio 2022) La maggioranza dei grandi elettori del Quirinale è nelle mani del centrosinistra. Questo il dato che emerge da un’analisi di Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore, mirata soprattutto a quantificare le reali probabilità che Silvio Berlusconi possa salire al Colle. Partendo dai numeri: Il blocco di centrodestra dispone di 419 tra deputati e senatori. In questo blocco abbiamo fatto rientrare tutti i gruppi parlamentari del centrodestra più i deputati di Noi con l’Italia alla Camera. E Idea-Cambiamo! al Senato, che non costituiscono un gruppo parlamentare, ma solo una componente dei gruppi misti. Il blocco di centrosinistra dispone di 438 tra deputati e senatori. In questo blocco abbiamo inserito tutti i gruppi parlamentari del centrosinistra più i sei senatori di Leu, i sei deputati del Centro Democratico ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Ladei grandi elettori delè nelle mani del. Questo il dato che emerge da un’analisi di Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore, mirata soprattutto a quantificare le reali probabilità che Silvio Berlusconi possa salire al Colle. Partendo dai numeri: Il blocco di centrodestra dispone di 419 tra deputati e senatori. In questo blocco abbiamo fatto rientrare tutti i gruppi parlamentari del centrodestra più i deputati di Noi con l’Italia alla Camera. E Idea-Cambiamo! al Senato, che non costituiscono un gruppo parlamentare, ma solo una componente dei gruppi misti. Il blocco didispone di 438 tra deputati e senatori. In questo blocco abbiamo inserito tutti i gruppi parlamentari delpiù i sei senatori di Leu, i sei deputati del Centro Democratico ...

CottarelliCPI : Vorrei al Quirinale una persona non solo di grande esperienza istituzionale e credibilità, ma che sia anche pacata… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - mimmaumeton : Dio protegga coloro che “Non voteranno” Berlusconi per la carica a Capo di Stato... Si salvi chi può! #Quirinale,… - SemGio : RT @LGmarangon: Centrodestra, arriva Antonio Razzi: 'Cerco i voti per portare Berlusconi al Quirinale' Berlusconi va bene come Presidente… -