Per il New York Times Draghi dovrebbe rimanere a Palazzo Chigi. Se andasse al Quirinale potrebbe riportare l'Italia in un "pericoloso baratro d'instabilità" (Di martedì 18 gennaio 2022) L'ipotesi che Mario Draghi possa lasciare la poltrona di premier per diventare capo dello Stato non convince i media americani. Secondo il New York Times (leggi l'articolo), Super Mario al Colle potrebbe riportare l'Italia in un "pericoloso baratro d'instabilità", facendo perdere al Paese una rara opportunità per modernizzarsi. Il corrispondente del Nyt a Roma, Jason Horowitz, analizzando lo scenario in vista del voto per il Quirinale, osserva che da quando Draghi ha assunto l'incarico di presidente del Consiglio, ha stabilizzato lo scenario politico interno. "Ha trasformato un Paese – scrive il quotidiano americano – il cui caos politico ha spesso provocato derisione in una nazione leader nello ...

