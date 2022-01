Per avere la lista definita bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma la linea è decisa e le eccezioni riguarderanno pochissimi esercizi commerciali. (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ennesima stretta per i non vaccinati è vicina. Si parte il 20 gennaio con l’obbligo di esibire il green pass base, che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore, per andare da parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dieci giorni dopo, poi, dal primo febbraio, l’estensione comprenderà ulteriori categorie di negozi. Leggi anche › Da oggi obbligo di green pass rafforzato, cosa cambia Green pass per i negozi: in arrivo il Decreto L’elenco è il risultato di una mediazione tra il ministero della Pubblica Amministrazione e il ministero dello Sviluppo Economico e sarà inserito nel Decreto che sarà firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ennesima stretta per i non vaccinati è vicina. Si parte il 20 gennaio con l’obbligo di esibire il green pass base, che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore, per andare da parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dieci giorni dopo, poi, dal primo febbraio, l’estensione comprenderà ulteriori categorie di negozi. Leggi anche › Da oggi obbligo di green pass rafforzato, cosa cambia Green pass per i negozi: in arrivo il Decreto L’elenco è il risultato di una mediazione tra il ministero della Pubblica Amministrazione e il ministero dello Sviluppo Economico e sarà inserito nel Decreto che sarà firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi anche › ...

