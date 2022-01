Pensioni anticipate 2022, news incontro 20 gennaio: le richieste della Uil al Governo (Di martedì 18 gennaio 2022) Alti i riflettori sui prossimi incontri tra Governo e sindacati che ci saranno a giorni, i lavoratori confidano ancora che qualcosa possa cambiare e che si torni a parlare di modifiche alla riforma Fornero e di Pensioni anticipate. Il Tavolo convocato per il 20 gennaio vedrà tra i temi principali del confronto giovani e donne. Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato il primo editoriale del segretario Confederale della Uil, Domenico Proietti, in cui esponeva le richieste che la Uil avanzerà per garantire un domani una pensione dignitosa ai giovani di oggi che avranno un assegno praticamente tutto contributivo e dunque rischieranno, se non si pensa già nell’immediato a delle soluzioni, di avere Pensioni inadeguate e troppo basse. L’editoriale di oggi, invece, così ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 18 gennaio 2022) Alti i riflettori sui prossimi incontri trae sindacati che ci saranno a giorni, i lavoratori confidano ancora che qualcosa possa cambiare e che si torni a parlare di modifiche alla riforma Fornero e di. Il Tavolo convocato per il 20vedrà tra i temi principali del confronto giovani e donne. Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato il primo editoriale del segretario ConfederaleUil, Domenico Proietti, in cui esponeva leche la Uil avanzerà per garantire un domani una pensione dignitosa ai giovani di oggi che avranno un assegno praticamente tutto contributivo e dunque rischieranno, se non si pensa già nell’immediato a delle soluzioni, di avereinadeguate e troppo basse. L’editoriale di oggi, invece, così ...

