Pechino guarda al Medio Oriente (Di martedì 18 gennaio 2022) La Cina sta intensificando i rapporti con il Consiglio di cooperazione del Golfo e con l'Iran. Al centro dell'attenzione di Pechino si registrano soprattutto questioni economiche e il dossier afghano Pechino guarda con sempre maggiore interesse al Medio Oriente. La settimana scorsa, i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrain si sono recati in visita ufficiale in Cina, accompagnati dal Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Nayef bin Falah al-Hajraf. Nell’occasione, le parti hanno reso noto di voler proseguire sulla strada della stipula di un trattato di libero scambio. Sempre la scorsa settimana, si è recato in visita nella Repubblica popolare anche il nuovo ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, che ha avuto un incontro con l’omologo ... Leggi su panorama (Di martedì 18 gennaio 2022) La Cina sta intensificando i rapporti con il Consiglio di cooperazione del Golfo e con l'Iran. Al centro dell'attenzione disi registrano soprattutto questioni economiche e il dossier afghanocon sempre maggiore interesse al. La settimana scorsa, i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrain si sono recati in visita ufficiale in Cina, accompagnati dal Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Nayef bin Falah al-Hajraf. Nell’occasione, le parti hanno reso noto di voler proseguire sulla strada della stipula di un trattato di libero scambio. Sempre la scorsa settimana, si è recato in visita nella Repubblica popolare anche il nuovo ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, che ha avuto un incontro con l’omologo ...

