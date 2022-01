Patenti di guida e revisioni in scadenza, c'è la proroga (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 " Con la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, sono slittati anche i termini per il rinnovo delle Patenti , fissati al 29 giugno 2022. Scadenze più lunghe anche per ... Leggi su lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 " Con ladello stato di emergenza al 31 marzo 2022, sono slittati anche i termini per il rinnovo delle, fissati al 29 giugno 2022. Scadenze più lunghe anche per ...

brubenasich : @GuidoAnselmi7 Rilasci patenti di 'umanità' anche tu? Tutti con la scuola guida di moralità in questo paese. Poi va… - qn_lanazione : Patenti di guida e revisioni in scadenza, c'è la proroga - mingrone75 : RT @AdiconsumCalabr: ?? Tutto ciò che devi sapere sulla proroga per la #patente di guida e #revisione dei #veicoli. ?????? - AdiconsumCalabr : ?? Tutto ciò che devi sapere sulla proroga per la #patente di guida e #revisione dei #veicoli. ??????… - TG24info : Ferentino – Controlli massicci dei Carabinieri: #guida sotto l’effetto di alcol, 4 | -