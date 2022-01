Parlamento Ue | al via la prima votazione per il nuovo presidente | favorita Roberta Metsola del Ppe Si ritira il candidato polacco Zlotowski

(Di martedì 18 gennaio 2022) È iniziata laper ildeleuropeo a Strasburgo. Causa covid si svolge in modalità ibrida: in parte in Aula e in parte da remoto. I candidati sono tre:del Ppe, Alice Bah Kuhnke dei Verdi e Sira Rigo di Gue. Nella– e nelle due successive – per essere eletti serve ottenere il 50% dei voti validi più uno. Nel conteggio, quindi, non sono conteggiate né le schede bianche né i voti considerati non validi. IlKosmanelle scorse ore hato la sua candidatura alla presidenza deleuropeo. Il politico fa parte del gruppo Ecr, cui aderisce anche Fratelli d’Italia. A essere ...

Secondo i racconti sugli accordi politici in cambio dellibera i socialdemocratici avranno cinque vicepresidenti deleuropeo per il resto della legislatura (rispetto ai tre che avevano ......salva - condotto sono poi state smontate una dopo l'altra dalla Corte Costituzionale o per... costringendo ancora una volta ila districare un tema di giustizia di cui il Paese non ...Chi è Roberta Metsola, la candidata presidente al Parlamento Europeo al posto di David Sassoli? Roberta Metsola Tedesco Triccas (St. Julian’s, 18 gennaio 1979) è una politica e avvocatessa maltese. Ch ...Al via le votazioni per il nuovo presidente del Parlamento europeo, in modalità mista (in presenza e da remoto). Il risultato della prima votazione è atteso per le 11. Poco prima delle presentazioni d ...