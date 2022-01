Parlamento europeo | Roberta Metsola nuovo presidente

Advertising

EnricoLetta : A Strasburgo per la commemorazione di David #Sassoli al Parlamento Europeo. - gualtierieurope : Molto toccante la cerimonia al Parlamento europeo di Strasburgo in memoria di #DavidSassoli. Nelle parole commosse… - Agenzia_Ansa : Il Parlamento europeo omaggia David Sassoli. Letta: 'Ci lascia un'Europa di anime' #ANSA - forza_italia : RT @berlusconi: Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con convinzion… - EdicRMInnov : RT @PE_Italia: ???????@RobertaMetsola è stata eletta Presidente del Parlamento europeo con 458 voti. Conferenza stampa ore 12 RT @jduch -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento europeo

L'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola è stata eletta, al primo turno, presidente del. I voti favorevoli per Metsola sono stati 458. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617. - L'eurodeputata maltese e ...... 'Berlusconi? Errore di metodo nella sua candidatura, così è diventato divisivo' Articolo successivo Ue, Lega voterà Roberta Metsola per presidenzaAltre News Roscioli (...(ANSA) - STRASBURGO, 18 GEN - L'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola è stata eletta, al primo turno, presidente del Parlamento europeo. I voti favorevoli per Metsola sono stati 458.Strasburgo,18 gennaio 2022 - L'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola è stata eletta, al primo turno, presidente del Parlamento europeo. I voti favorevoli per Metsola sono stati 458. Il ...