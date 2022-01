Papa Francesco dona 200mila euro per i migranti tra Polonia e Bielorussia e per le vittime del tifone Rai nelle Filippine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha annunciato l’invio dia favore dei gruppi dibloccati tra(100mila) e delle popolazioni dellacolpite dalRai (100mila). Stando a quanto ha riportato il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale del Vaticano, non si tratta che di un un primo contributo. Nell’Angelus di domenica 19 gennaio,aveva espresso la sua vicinanza “nei confronti delle persone e dei territori colpiti” dal ciclone che tra il 12 e il 22 dicembre 2021 ha colpito circa 8 milioni di persone in 11 regioni, causando gravi danni e uccidendo 338 persone. Così, in collaborazione con la nunziatura apostolica...