Panchina Salernitana: Sabatini vuole De Rossi (Di martedì 18 gennaio 2022) Walter Sabatini ha già le idee chiare per la Panchina Salernitana. Da poco insediatosi come direttore sportivo del club granata del neo patron Iervolino, l'ex Roma e Inter avrebbe scelto Daniele De Rossi alla guida tecnica della squadra per sostituire Colantuono. Panchina Salernitana: arriva De Rossi? La nuova gestione della Salernitana vorrebbe ripartire da un profilo giovane ma di prestigio in grado di rilanciare un ambiente depresso dall'ultima posizione in classifica. Ecco perché il nome di Daniele De Rossi si sta facendo largo in tal senso. L'ex centrocampista della Roma, dopo l'esperienza da assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha appena ottenuto il patentino di allenatore da poco ed è alla ricerca di una ...

